Эстония передала Украине 350 тысяч евро от продажи монет

Банк Эстонии перечислил Нацбанку Украины 350 тысяч евро от продажи памятных монет

Банк Эстонии передал Национальному банку Украины 354 117 евро. Об этом сообщается на сайте эстонской организации.

Деньги были перечислены в день независимости Украины, 24 августа. Уточняется, что данные средства были выручены от продажи памятных монет номиналом 2 евро, посвященных Украине. На денежном знаке изображена девушка, оберегающая птицу в ладони. Дизайн разработала украинка Дарья Титова, обучающаяся в Эстонской академии искусств.

На данный момент продано более 25 тысяч монет. Чаще всего их покупают в Эстонии, Германии, Литве, Украине, Франции, Финляндии, Латвии, Испании, США, Словакии и Италии. В общей сложности Банк Эстонии выпустит в обращение два миллиона таких монет.

В 2021 году цациональный банк Украины анонсировал выпуск памятной монеты из серии «Маяки Украины» достоинством 5 гривен, где на аверсе изобразят полуостров Крым.