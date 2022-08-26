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Экономика

Эстония передала Украине 350 тысяч евро от продажи монет

Банк Эстонии перечислил Нацбанку Украины 350 тысяч евро от продажи памятных монет

Фото: Igor Golovniov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Банк Эстонии передал Национальному банку Украины 354 117 евро. Об этом сообщается на сайте эстонской организации.

Деньги были перечислены в день независимости Украины, 24 августа. Уточняется, что данные средства были выручены от продажи памятных монет номиналом 2 евро, посвященных Украине. На денежном знаке изображена девушка, оберегающая птицу в ладони. Дизайн разработала украинка Дарья Титова, обучающаяся в Эстонской академии искусств.

На данный момент продано более 25 тысяч монет. Чаще всего их покупают в Эстонии, Германии, Литве, Украине, Франции, Финляндии, Латвии, Испании, США, Словакии и Италии. В общей сложности Банк Эстонии выпустит в обращение два миллиона таких монет.

В 2021 году цациональный банк Украины анонсировал выпуск памятной монеты из серии «Маяки Украины» достоинством 5 гривен, где на аверсе изобразят полуостров Крым.

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Ксения Назарова
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