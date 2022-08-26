Эстония передала Украине 350 тысяч евро от продажи монет
Банк Эстонии передал Национальному банку Украины 354 117 евро. Об этом сообщается на сайте эстонской организации.
Деньги были перечислены в день независимости Украины, 24 августа. Уточняется, что данные средства были выручены от продажи памятных монет номиналом 2 евро, посвященных Украине. На денежном знаке изображена девушка, оберегающая птицу в ладони. Дизайн разработала украинка Дарья Титова, обучающаяся в Эстонской академии искусств.
На данный момент продано более 25 тысяч монет. Чаще всего их покупают в Эстонии, Германии, Литве, Украине, Франции, Финляндии, Латвии, Испании, США, Словакии и Италии. В общей сложности Банк Эстонии выпустит в обращение два миллиона таких монет.
В 2021 году цациональный банк Украины анонсировал выпуск памятной монеты из серии «Маяки Украины» достоинством 5 гривен, где на аверсе изобразят полуостров Крым.