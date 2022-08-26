Москвичи вновь заинтересовались одним типом жилья

Forbes: спрос на новостройки в Москве начал восстанавливаться после обвала

В июле 2022 года москвичи вновь заинтересовались новостройками — спрос на этот тип жилья начал восстанавливаться после весеннего обвала. К такому выводу пришли опрошенные Forbes эксперты.

По данным Росреестра, за месяц было заключено 8218 договоров долевого участия (ДДУ) на жилую недвижимость — на 30,9 процента больше, чем в июне, и на 22,3 процента больше показателей июля 2021-го.

Эксперты прогнозируют, что такой всплеск не станет разовым на первичном рынке. По словам руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, число просмотров и звонков по объявлениям о новостройках продолжает расти. «Максимальный спад в этом году относительно значений 2021-го был зафиксирован в конце мая — тогда таких целевых действий на ЦИАН было на 60 процентов меньше. Сейчас спрос по-прежнему ниже, чем год назад, но относительно локального минимума он вырос на десять процентных пунктов», — отметил специалист. Попов уточнил, что, несмотря на рост активности, быстрого восстановления ждать не стоит.

Предпосылки для дальнейшего восстановления спроса увидела и управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. По ее словам, способствовать этому будут программы субсидированной ипотеки, относительно низкие ставки по кредитам, акции от застройщиков и банков, такие как дополнительно сниженные ставки, ипотека без первоначально взноса и ставки около нуля процентов.

«Самое главное — сейчас стабилизировались условия по ипотечному кредитованию, покупатели увидели, что ставка по госпрограммам меняться в обозримом будущем уже не будет, ключевая ставка уже на тех значениях, что и до февраля этого года. Иными словами, на рынке устоялись новые правила игры, потенциальные покупатели привыкли к изменившейся реальности и стали возвращаться на рынок», — добавила коммерческий директор Asterus Вера Стефан.

Эксперты также отметили, что покупатели жилья стали беднее и экономнее — весной на рынке задавали тон люди, у которых на руках была полная стоимость квартир «живыми деньгами», а в июле доля ипотеки в сделках на первичном рынке жилья превысила 80 процентов, став рекордной для Москвы.

Кроме того, на оживление рынка новостроек повлияли инвесторы, которые остались без привычных инструментов для вложения денег и переключились на недвижимость. Однако, несмотря на оживление продаж, цены на первичном рынке жилья не начали расти — предложение все еще выше спроса. По данным ЦИАН, в середине августа для покупки в Москве доступны 92,8 тысячи квартир и апартаментов в новостройках.

Ранее Москва заняла предпоследнее место в рейтинге российских мегаполисов с наиболее подорожавшими новостройками. Жилье на первичном рынке в столице подорожало с начало 2022 года на пять процентов, до 321,2 тысячи рублей за один квадратный метр. Лидерами рейтинга стали Казань, Ростов-на-Дону и Самара.