Александр Сокуров возразил Михалкову против запрета картин с покинувшими Россию актерами

Режиссер Александр Сокуров возразил коллеге Никите Михалкову по поводу того, что в России нужно запрещать показывать фильмы с актерами, покинувшими страну после начала спецоперации. Его слова передает «Интерфакс».

По мнению Сокурова, в России необходимо выпускать картины с участием артистов, уехавших за границу, поскольку такие люди должны оставаться в «кинематографическом пространстве страны».

«Я надеюсь, что этого [запрета фильмов] не будет. Я надеюсь, что ни Минкультуры, ни администрация президента не поддержат подобные предложения. Потому что это художественные произведения, которые должны показываться, они должны жить в кинематографическом пространстве России, они должны быть. Я решительно против подобных устремлений», — заявил режиссер.

Ранее Михалков выступил против того, чтобы в России показывали фильмы с участием актеров, покинувших страну после начала спецоперации. Он заявил, что Родина «любила и боготворила» своих артистов, «сделала их популярными», а также давала им возможность «безбедно жить». Михалков также добавил, что «неблагодарность должна быть как-то оценена».