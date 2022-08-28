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В Бразилии освободили подозреваемого в смерти мужа немецкого консула

Reuters: суд Бразилии освободил немецкого консула Ханна, подозреваемого в смерти мужа

Фото: Pixabay

Суд Бразилии освободил немецкого консула Уве Херберта Ханна, задержанного из-за смерти его мужа. Об этом сообщает Reuters.

Постановление об освобождении дипломата вынесла судья Роза Хелена Гита в связи с тем, что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинения. В то же время ведомство отметило, что к нему не обращались с подобным запросом.

В начале августа Ханн был задержан в Рио-де-Жанейро по подозрению в убийстве супруга бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота.

Смерть мужчины наступила 5 августа. Ханн звонил спасателям и сказал, что его супруг почувствовал себя плохо и упал на пол. Когда медики приехали на место, тот был мертв, а на теле были обнаружены повреждения.

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Марина Совина
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