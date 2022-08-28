Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о погибшей в результате обстрела украинскими войсками Донецка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Донецка погибла женщина
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

В результате обстрела украинскими войсками Донецка погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Во время карательного обстрела Петровского района погибла женщина 1949 года рождения», — написал он. По Петровскому району города со стороны Украины было запущено пять снарядов

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, где на Кремлевском проспекте расположена больница № 21. К объектам инфраструктуры и зданиям было отправлено пять снарядов. Уточнялось, что в результате два медицинских работника получили ранения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности
Лавров заявил о незаконности признания Западом Косово
Названы наиболее богатые витаминами заготовки на зиму
ЦСКА вничью сыграл с Ростовом в матче РПЛ
Лавров рассказал о неизбежности многополярного мира
Названа причина пожара на российском рынке
В школе ЛНР обнаружили плакаты об «агрессии России»
Менеджер Усика высказался о возможном поединке боксера против Фьюри
Захарова рассказала о признавшем фашизм в США Белом доме
В МВД Австрии отреагировали на сообщения о смерти убийцы Дугиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.