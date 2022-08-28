Стало известно о погибшей в результате обстрела украинскими войсками Донецка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Донецка погибла женщина

В результате обстрела украинскими войсками Донецка погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Во время карательного обстрела Петровского района погибла женщина 1949 года рождения», — написал он. По Петровскому району города со стороны Украины было запущено пять снарядов

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, где на Кремлевском проспекте расположена больница № 21. К объектам инфраструктуры и зданиям было отправлено пять снарядов. Уточнялось, что в результате два медицинских работника получили ранения.