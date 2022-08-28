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Названо условие для переноса уже оплаченного отпуска

Юрист Иванова заявила о праве россиян перенести уже оплаченный отпуск при форс-мажоре

Фото: Unsplash

Партнер BGP Litigation Анна Иванова заявила, что заранее установленные дни отпуска обязательны по закону не только для работодателя, но и для работника. По согласию обеих сторон отдых можно перенести, рассказала эксперт агентству «Прайм».

Юрист напомнила о праве россиян перенести уже оплаченный и согласованный отпуск при форс-мажоре. Она назвала пример такой ситуации и указала случай, когда компании нужно срочно отозвать сотрудника из отпуска по производственной необходимости. Если он согласен, то неиспользованный отдых можно отгулять в другое время.

Часто работники сами просят о переносе отпуска по семейным обстоятельствам, на что работодатели обычно соглашаются. Ключевой проблемой здесь становится переплата: сотрудник уже получил выплату, а при выходе на работу ему обязаны перечислить зарплату.

«Если работодатели идут навстречу работникам в этом вопросе, то условием переноса должен быть возврат работником полученных отпускных», — заключила Иванова.

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Марина Совина
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