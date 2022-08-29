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Россиянам назвали стоимость отдыха на Кубе после запуска прямых рейсов

АТОР: тур на Кубу с прямым перелетом от Nordwind Airlines обойдется от 142 тысяч рублей

Фото: Jürgen Schwenkenbecher / Globallookpress.com

Pegas Touristik в партнерстве с авиакомпаний Nordwind Airlines объявила о запуске полетной программы на Кубу — россияне смогут улететь прямыми рейсами на курорты Варадеро и Кайо-Коко. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, перелеты стартуют 1 октября с частотой четыре раза в неделю. Время в пути составит 13 часов. Сейчас туроператоры предлагают путевки от 4 до 21 ночи. В АТОР также назвали стоимость таких туров.

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Например, путевка с вылетом из Москвы на Варадеро в октябре на 10 ночей обойдется минимум в 142,8 тысячи рублей на двоих. В новогодние праздники тур стоит в два раза дороже — от 311,8 тысячи рублей.

Цены на 10-дневный тур в Варадеро начинаются от 135 тысяч рублей для двоих путешественников, а стоимость недельной путевки на Новый год достигает 342 тысяч рублей.

В АТОР подчеркнули, что советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона гарантировал российским авиакомпаниям полную неприкосновенность воздушных судов. «Куба готова к возвращению российских туристов. До конца года на Кубе завершат процедуры, необходимые для приема и обслуживания российских карт "Мир"», — добавил он.

Ранее авиакомпания Conviasa анонсировала запуск первых рейсов из Москвы на венесуэльский остров Маргарита — пока что полетная программа согласована на период с 1 октября по 31 декабря. За это время экзотический курорт намерен принять около 100 тысяч российских путешественников.

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Мария Гейн
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