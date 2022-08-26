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Россиянам предложили прямые рейсы на экзотический остров в Карибском море

Президент Венесуэлы Мадуро: прямые рейсы из России на остров Маргарита запустят 1 октября

Фото: unsplash

С 1 октября авиакомпания Conviasa начнет выполнять прямые рейсы из Москвы на остров Маргарита в Карибском море. Об этом сообщается на официальном сайте государственного телевидения Venezolana de Televisión.

Как рассказал президент республики Николас Мадуро, пока сроки программы согласованы на три месяца на период с 1 октября по 31 декабря. За это время экзотический курорт намерен принять около 100 тысяч российских путешественников. В дальнейшем полеты могут быть продлены на дополнительный период.

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Специалисты портала TourDom отметили, что к осени Conviasa предложит пять рейсов в неделю из России в Венесуэлу. До июля перевозчик летала из Москвы в Каракас раз в 12 дней.

Ранее российские туроператоры анонсировали туры в Венесуэлу по цене Турции. Средняя стоимость путевки на двоих с отправлением в июле на 12 ночей составляет примерно 200 тысяч рублей. В сумму включен перелет, проживание в отеле категории четыре звезды Sunsol Isla Caribe и питание по системе «все включено».

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Мария Гейн
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