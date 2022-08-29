Звезда «Гарри Поттера» устроил скандал из-за места в экономклассе самолета

Актера из фильма о Гарри Поттере без предупреждения пересадили в экономкласс самолета

Британский актер Мэттью Льюис назвал Air Canada худшей авиакомпанией в мире, после того как его без предупреждения пересадили в экономкласс самолета. Из-за произошедшего мужчина устроил скандал в Twitter, на который обратило внимание издание Daily Mail.

Звезда серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, исполнивший роль Невилла Долгопупса, летел из Орландо в Торонто на фан-встречу. По его словам, он приобрел билет в бизнес-класс, однако при регистрации ему выдали посадочный талон в экономкласс.

Актер возмутился, что сотрудник перевозчика не извинился перед ним, не предложил перебронировать другой рейс, а все проблемы с возвратом денег попросил решать самостоятельно. Позже оказалось, что инцидент произошел из-за овербукинга — намеренной продажи большего числа билетов, чем имеется мест в самолете.

В результате представители Air Canada извинились перед Льюисом, однако отказались от дальнейших комментариев.

Ранее в августе пассажирку самолета приняли за знаменитость и бесплатно пересадили в бизнес-класс — девшука напомнила стюардессе известную британскую футболистку Хлою Келли (Chloe Kelly), которая стала национальным героем после того, как забила победный гол Германии в финале «Евро-2022».

