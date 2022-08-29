В Эстонии увидели угрозу в российской недвижимости

ERR: замминистра МВД Эстонии Коммусаар увидел угрозу безопасности в недвижимости россиян

Недвижимость россиян в Эстонии подрывает безопасность страны. Угрозу в российской недвижимости увидел заместитель министра МВД прибалтийской республики Вейко Коммусаар, передает портал ERR.

«Конечно, есть такие критические места, где владение недвижимостью является непосредственной угрозой нашей безопасности. Есть, конечно, места в виде одиночных квартир, где проблема не такая глубокая», — заявил замминистра. Он уточнил, что гражданам третьих стран стоит запретить владеть землей и имуществом «в критически важной инфраструктуре».

Он добавил, что гражданам стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), следует ограничить возможность приобретать недвижимость. По его словам, для этого эстонское МВД готовит законопроект, который представят в ближайшие месяцы. Точные подробности о содержании документа не приводятся.

Коммусаар также рассказал, что граждане России имеют 41351 объект недвижимости в Эстонии, граждане Белоруссии — 919. Большинство из них имеют вид на жительство (ВНЖ), однако примерно 12 процентов (почти 4500 человек) могут потерять доступ к своей недвижимости из-за запрета Эстонии на выдачу виз россиянам.

По его словам, российские владельцы недвижимости могут влезть в долги из-за санкций, что в итоге может привести к потере имущества. «Действительно, если человек сам не может найти способы обращения с недвижимостью, то могут наступить экстремальные последствия», — сказал сотрудник ведомства.