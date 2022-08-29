Назван топ направлений для желающих отдохнуть с выгодой россиян

Глава Ростуризма Догузова: самым популярным городом для туров с кешбэком стал Сочи

В первые дни после старта осеннего этапа туристического кешбэка акцией воспользовались около 100 тысяч человек. Топ-10 направлений назвала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Так, самыми популярными городами и регионами для туров с кешбэком стали Сочи, Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым и Башкирия.

Путешественники, желающие отдохнуть с выгодой, бронируют как путевки в бархатный сезон, так и гостиницы на горнолыжных курортах в ноябре-декабре. «Пользуются популярностью санатории, круизы», — добавила Догузова.

По словам руководителя ведомства, по сравнению с обычными днями продажи у туроператоров выросли в 2,5 раза. Россияне приобрели туров и забронировали гостиниц на более чем 2,5 миллиарда рублей, общая сумма кешбэка составила 500 миллионов рублей.

Ранее, 25 августа, в России стартовал очередной этап программы туристического кешбэка. Продажи туров по России продлятся до 10 сентября включительно — отправиться в поездку можно будет в период с 1 октября по 25 декабря. На круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

