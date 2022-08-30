Семилетняя девочка умерла после купания в бассейне на популярном курорте

Семилетняя девочка из Великобритании утонула после падения в бассейн на Майорке

На Майорке семилетняя девочка из Великобритании умерла, не приходя в сознание, после падения в бассейн отеля. Об этом пишет Express.

Трагедия произошла во вторник, 23 августа, на популярном курорте Порт-д'Алькудия. Родители обнаружили дочь в бассейне при отеле в критическом состоянии и сразу же вызвали экстренные службы. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали ребенка для сердечно-легочной реанимации, однако в больнице девочка скончалась.

По данным издания, это уже далеко не первое смертельное происшествие на курорте — за этот туристический сезон на Балеарских островах во время купания утонуло около 20 отдыхающих.

В июле трехлетняя девочка умерла в бассейне в Крыму, после того как осталась одна без присмотра родителей. Трагедия произошла в гостевом доме курортного поселка Николаевка. Прокуратура и Следственный комитет России провели проверку обстоятельств случившегося.