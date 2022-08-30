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Боррель рассказал об изначальных планах военной подготовки ВСУ со стороны ЕС

Боррель заявил, что страны ЕС обсуждали совместные меры по подготовке ВСУ еще до СВО

Фото: Zaro De Luca / Globallookpress.com

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждали совместные меры, которые бы содействовали качественной военной подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до начала специальной военной операции (СВО) России. Об изначальных планах западных военных ведомств рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС .

«Идея [постоянной] тренировочной миссии — это старая идея. Мы обсуждали ее еще до того, как боевые действия начались, но сейчас пришел момент действовать», — заявил он. Агентство уточняет, что централизованная программа по подготовке украинских военных со стороны западных государств может заработать к концу осени и будет размещена за пределами Украины.

Боррель также отметил, что главы оборонных ведомств ЕС обсудят возможность расширения поставок оружия Киеву. По его словам, ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в помощи, поэтому Евросоюз продолжит оказывать ей необходимую военную поддержку.

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Виктория Кондратьева
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