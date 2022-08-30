Сообщение о гибели лошадей из-за вакцины в Хакасии оказалось недостоверным

Власти Хакасии назвали фейком информацию о массовой гибели лошадей

Сообщение о массовой гибели лошадей из-за вакцины в Хакасии оказалось недостоверным.

26 августа 2022 года в социальных сетях начало распространяться сообщение, в котором утверждается, что прививки от клещевого энцефалита убивают лошадей в Усть-Абаканском районе Хакасии.

В действительности, в посте содержится пересказ репортажа местного телеканала CTV7 четырехлетней давности, видеосюжет также прикреплен к публикации.

Кроме того, как рассказала глава департамента ветеринарии Минсельхозпрода Хакасии Гульнара Керимова, гибель лошадей ни в одном из хозяйств — как фермерских, так и личных — не зарегистрирована.

«По всей видимости, кто-то вбросил информацию 4-х годичной давности, когда в аале Бейка действительно в течение двух-трех дней пали 37 голов, принадлежащих частным собственникам», — сказала она, ее комментарий приводится в сообществе «ЦУР Республика Хакасия» во «ВКонтакте». Сообщается также, что в ветеринарную службу Хакасии никто не обращался.

В российских СМИ недостоверная информация не распространилась. Региональные издания «Республиканская Телевизионная Сеть», «Новая Хакасия.Online», газета «Хакасия», ИА «Хакасия» написали материал со ссылкой на комментарий Керимовой. В социальных сетях помимо первоисточника информация появилась в паблике «Думающие любители животных».