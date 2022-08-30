На Украине поблагодарили Швецию за новый пакет военной помощи

Глава МИД Украины Кулеба поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Швецию за новый пакет военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, во время обсуждения со шведскими коллегами военной помощи Украине были названы конкретные позиции, поставки которых ожидают в Киеве. При этом глава МИД добавил, что украинская сторона рассчитывает получить «именно то, что больше всего сейчас нужно на фронте, и то, что Швеция реально может предоставить».

Ранее Кулеба обращался к Стокгольму с просьбой поставить Киеву еще больше вооружения. «Лучшее, что Швеция может сделать в области обороны в ближайшие недели, — это предоставить Украине свои знаменитые самоходные гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) RBS-70 и более снарядов для наших артиллерийских систем», — подчеркнул министр.