Раскрыт секрет стройности Кейт Миддлтон

Диетологи портала BarBend: для поддержания стройности Кейт Миддлтон ест хлопья на завтрак

Диетологи портала о здоровом образе жизни BarBend раскрыли секрет стройности герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Размышлениями на данную тему они поделились с изданием Express.co.uk.

По словам специалистов, Миддлтон является большой поклонницей овсяных хлопьев и предпочитает есть их на завтрак. «Для поддержания своей фигуры в идеальном состоянии Кейт сочетает питательную и здоровую пищу с последовательным режимом тренировок, который состоит из планки и бега», — рассказали они и отметили, что по утрам она также пьет смузи из капусты, спирулины, матчи, шпината, салата-ромэна и черники.

На обед, как отмечают эксперты, супруга принца Уильяма выбирает арбузные салаты, в которые она добавляет авокадо, лук, огурец и сыр фета. «Это идеальное сочетание сладкого и соленого», — отметили они и добавили, что Миддлтон также не отказывает себе в жареном цыпленке, пицце, пасте или суши.

Помимо прочего, в рационе королевской особы присутствуют сырые фрукты и овощи, включая ягоды годжи и оливки. Также герцогиня время от времени потребляет рисовый пудинг в качестве десерта.

Ранее в августе звездная стилистка Миранда Холдер раскрыла секрет идеальных фото Кейт Миддлтон. Эксперт предположила, что в прошлом супруга принца Уильяма проходила специальные тренинги по позированию, в результате которых она усвоила правильный способ стоять перед камерой. По словам блогерши, он заключается в том, чтобы всегда держать подбородок параллельно земле.