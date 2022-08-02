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Звездный стилист раскрыла секрет идеальных фото Кейт Миддлтон

Стилистка Холдер: позируя для фото, Кейт Миддлтон держит подбородок параллельно земле

Фото: ALPR / AdMedia / Globallookpress.com

Звездная стилистка Миранда Холдер раскрыла секрет идеальных фото герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Эксперт предположила, что в прошлом супруга принца Уильяма проходила специальные тренинги по позированию. В результате данного обучения она усвоила правильный способ стоять перед камерой, отметила специалистка. По словам блогерши, он заключается в том, чтобы всегда держать подбородок параллельно земле.

«Она не опускает его вниз, не поднимает вверх. И этот метод каждый раз гарантирует получение удачной фотографии», — пояснила автор видео. Холдер добавила, что склоненная голова способствует созданию в кадре второго подбородка, приподнятая — также искажает пропорции лица.

В апреле звездная визажист Лаура Кей раскрыла секрет идеального внешнего вида Кейт Миддлтон. Британка объяснила, что герцогиня Кембриджская придерживается нескольких главных правил при создании образа. Миддлтон всегда появляется на публике с укладкой, выполненной феном, а в макияже предпочитает использовать бронзовые и медные оттенки и делать акцент на четко очерченные брови и легкое сияние на губах.

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Алина Гостева
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