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На Netflix подали в суд за клевету в сериале «Изобретая Анну»

Журналистка Уильямс подала в суд на Netflix за клевету в сериале «Изобретая Анну»

Кадр: Сериал «Изобретая Анну» / Netflix

На Netflix подали в суд за клевету в сериале «Изобретая Анну» продюсера Шонды Раймса. Об этом сообщает Independent

С иском обратилась бывшая журналистка Vanity Fair Рэйчел Уильямс. По ее словам, она была представлена в сериале как «неэтичная», «жадная», «снобистская», «трусливая» и «нечестная», что не соответствует действительности.

Как утверждает адвокат Уильямс Александр Руфус-Айзекс, после выхода сериала его клиентка столкнулась с резкой критикой в социальных сетях. Он утверждает, что продюсеры могли использовать вымышленное имя в шоу.

Сериал «Изобретая Анну» рассказывает о мошеннице Анне Сорокиной, которая выдавала себя за богатую немецкую наследницу Анну Делви. Уильямс была ее подругой. Позднее у журналистки украли 62 тысяч долларов, о чем Рэйчел написала в статье для Vanity Fair и своей книге. В 2019 году Сорокину приговорили к тюремному заключению по обвинениям в покушении на крупную кражу и в мошенничестве. Через два года она была досрочно освобождена.

Ранее сообщалось, что продюсера сериала «Чикатило» приговорили к 5 годам колонии за подкуп полицейских.

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Дениза Мацаева
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