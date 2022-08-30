16-летняя девушка сломала шею во время съемки видео для TikTok

Daily Mail: 16-летняя девушка сломала шею в трех местах из-за участия в TikTok-челлендже

Юная хоккеистка Сара Платт сломала шею в трех местах во время участия в опасном TikTok-челлендже под названием «разбиватель черепа» (skull breaker challenge). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Несчастный случай произошел в 2020 году, когда девушка находилась на хоккейном матче. Друзья, с которыми она пришла на игру, начали подстрекать ее принять участие в набиравшем в тот момент популярность TikTok-челлендже. Суть испытания заключалась в том, что два человека выбивают ноги из-под третьего, заставляя его упасть. Платт, которой тогда было 16 лет, призналась, что не хотела в нем участвовать, но поддалась на настойчивые уговоры друзей. В результате девушка крайне неудачно приземлилась на голову и сломала себе три шейных позвонка. Ее доставили в больницу в бессознательном состоянии. Ее друзья также выполнили задание, но им повезло больше, и они остались невредимы.

По прошествии двух лет реабилитации 18-летняя Платт встала на ноги, но все еще страдает от последствий травмы. Ее мать, Джейн Платт, заявила, что ее дочь — счастливица, потому что осталась жива и может ходить. Сама же девушка заявила, что не подозревала, насколько подобные испытания могут быть опасны. «Мы думали, что съемка видео для TikTok будет веселой и забавной, но на самом деле это не так. И я очень хочу, чтобы люди знали, что так делать нельзя, потому что это может закончиться тем, что кто-то пострадает», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что семья погибшей из-за TikTok-челленджа 10-летней американки Нилы Андерсон подала на социальную сеть в суд. Родственники ребенка обвиняют платформу в продвижении смертельно опасных развлечений.