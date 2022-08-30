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В Грузии рассмотрят отсрочку заключения для Саакашвили

Адвокат экс-президента Грузии Саакашвили запросил для него отсрочку тюрьмы на год
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии рассмотрят просьбу отсрочить тюремное заключение для экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе, передает ТАСС.

«Мы выступаем за отсрочку исполнения тюремного срока для Саакашвили на год. С таким ходатайством мы выступим в суде после того, как у нас будет заключение медицинской экспертизы, касающееся состояния здоровья Саакашвили», — сказал юрист.

Он также рассказал, что медицинские эксперты из США и Швейцарии совместно с грузинскими коллегами исследуют состояние политика. Отмечается, что грузинская часть медицинского заключения уже предоставлена, вскоре остальные эксперты изложат свое мнение.

Ранее сообщалось, что Саакашвили провели психиатрическую экспертизу. Уточняется, что итоговый отчет должен ответить на два вопроса: является ли политик тяжелобольным и мешает ли это ему отбывать назначенное ему ранее наказание.

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Алевтина Запольская
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