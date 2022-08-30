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Россиянам раскрыли правила пересечения границы с Европой

Торговое представительство России в Финляндии выпустило памятку по пересечении границы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россиянам выпустили памятку для пересечения границ с Евросоюзом. Соответствующий документ опубликован на сайте Торгового представительства России в Финляндии.

Так, для путешественников раскрыли правила выезда из ЕС в связи появлением информации об изъятии у россиян денег на границе с Финляндией. В Торговом представительстве напомнили, что сейчас запрещен вывоз в Россию предметов роскоши дороже 300 евро за единицу.

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В отношении транспортных средств лимит составляет 50 тысяч евро, для мотоциклов и скутеров — пять тысяч евро, для музыкальных инструментов — 1,5 тысячи евро, а для бытовой техники — 750 евро.

Кроме того, россияне не могут вывезти в Россию банкноты евро, за исключением случаев, когда денежные средства необходимы для личного пользования. На территорию Финляндии запрещается ввозить топливо в канистрах и алкогольные напитки крепостью выше 22 процентов.

Ранее в августе сообщалась, что финские таможенники на границе изъяли у россиянина наличные евро. Сотрудники погранслужбы предложили передать их кому-то въезжающему в Финляндию или оставить на хранение на границе и затем получить при повторном въезде.

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Мария Гейн
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