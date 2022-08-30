Россиянин на скорости протаранил семью на пешеходном переходе и попал на видео

Под Пермью водитель на скорости протаранил семью на пешеходном переходе и попал на видео

В Соликамске Пермского края автомобилист на полной скорости врезался в переходившую дорогу семью. ДТП попало на видео, его публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как группа из четырех человек переходит дорогу по зебре. Один из них останавливается, чтобы пропустить несущуюся машину, а трое других не успевают и ускоряются, чтобы перебежать перед машиной Toyota. Водитель не тормозит и таранит людей с такой силой, что их отбрасывает на несколько метров в сторону. После этого он не пытается помочь пострадавшим и скрывается с места аварии. Пострадавшие остаются лежать на асфальте.

По данным Mash, один из пострадавших — женщина 47 лет — скончалась на месте. Еще двоих госпитализировали. 22-летнюю девушку пришлось реанимировать. О том что все пострадавшие — члены одной семьи, сообщил «РЕН ТВ».

Водителя не нашли до сих пор — он бросил автомобиль и скрылся с места происшествия. Как сообщает Mash, в городе объявлен план «Перехват».

Ранее пять человек погибли в результате столкновения легковушки со скорой в Нижнем Тагиле. Позже удалось установить, что автомобиль Hyundai проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущейся на разрешающий сигнал светофора скорой, от удара иномарка загорелась.