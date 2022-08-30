Во Франции пройдет выставка о великой русской балерине

В РДКПЦ в Париже с 1 по 30 сентября пройдет выставка фотовыставка о Галине Улановой

В Париже с 1 по 30 сентября пройдет выставка Бахрушинского музея о русской балерине Галине Улановой. Об этом сообщается на сайте музея.

Выставка «Галина Уланова: "Душа движения — движение души"» является совместным проектом Бахрушинского музея и российского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ) в Париже. Экспозиция о великой русской балерине будет также включена в программу Европейских дней культурного наследия министерства культуры Франции, которые пройдут 17 и 18 сентября.

Торжественное открытие выставки состоится 8 сентября в РДКПЦ — на ней представят более 80 снимков в формате цифровых копий с оригиналов из архивов музея и фотографа Большого театра Михаила Логвинова. Помимо лучших сценических ролей балерины зрители увидят фотографии рабочих и репетиционных моментов Улановой с ее учениками, а также кадры из детства балерины с ее родителями.

Посетителям выставки также покажут фильм с выступлениями Улановой в разных партиях из знаменитых балетов «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Шопениана» и других.

Ранее в июле в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли в Париже открылась выставка дагестанского художника Сраждина Батырова. На экспозиции были представлены работы, посвященные культуре и эпосу ногайцев.