Немецкие активисты потребовали запустить «Северный поток-2»

Berliner Zeitung: группа немецких активистов потребовала запустить «Северный поток-2»

Группа немецких активистов потребовала от властей ФРГ как можно скорее запустить газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

Отмечается, что демонстранты собрались на митинг у наземной станции вблизи Любмина (земля Мекленбург — Передняя Померания) и добивались ввода трубопровода в эксплуатацию, однако были разогнаны полицией и силами безопасности.

Ряд СМИ отмечает, что одному из участников акции, переодетому в спецодежду, удалось проникнуть на территорию станции, пока остальные развернули транспарант при въезде на объект, передает РИА Новости.

Активисты заявили, что имеют право пользоваться газом из «Северного потока-2», поскольку платят налоги.

Ранее координатор по энергетической политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Тимон Греммельс оценил вероятность заморозки трубопровода «Северный поток-2». Он допустил заморозку проекта навсегда.

