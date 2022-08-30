Зеленский назвал нужную для восстановления Украины сумму

Президент Украины Зеленский заявил, что для восстановления страны нужно около $800 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления страны — по его словам, это около 800 миллиардов долларов. Об этом он заявил во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF), передает РИА Новости.

«Шестьсот-восемьсот миллиардов — это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», — сказал Зеленский.

Точную сумму глава государства не назвал, ссылаясь на то, что военные действия в стране еще не закончились. В настоящее время, считает Зеленский, нужно сосредоточиться на «скорых вещах» — восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, жилой и портовой.

Ранее стало известно, что Зеленский пообещал французским предпринимателям «тысячи контрактов», так как Киев нуждается во французском бизнесе для восстановления страны в послевоенный период.