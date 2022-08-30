Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский назвал нужную для восстановления Украины сумму

Президент Украины Зеленский заявил, что для восстановления страны нужно около $800 млрд

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления страны — по его словам, это около 800 миллиардов долларов. Об этом он заявил во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF), передает РИА Новости.

«Шестьсот-восемьсот миллиардов — это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», — сказал Зеленский.

Точную сумму глава государства не назвал, ссылаясь на то, что военные действия в стране еще не закончились. В настоящее время, считает Зеленский, нужно сосредоточиться на «скорых вещах» — восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, жилой и портовой.

Ранее стало известно, что Зеленский пообещал французским предпринимателям «тысячи контрактов», так как Киев нуждается во французском бизнесе для восстановления страны в послевоенный период.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке ВСУ осуществить контрнаступление в ДНР
Врач объяснила причину обильного потоотделения перед менструацией
Илон Маск раскрыл секрет своего похудения
Штурман Ка-52 рассказал о срыве неожиданного наступления ВСУ
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье
Белоруссия задумалась о строительстве дополнительных энергоблоков на БелАЭС
В ДТП под Ярославлем погибла ехавшая на вызов бригада скорой
Появились кадры с места смертельного ДТП с бензовозом и скорой под Ярославлем
В Москве подорожал один тип жилья
Зеленский назвал нужную для восстановления Украины сумму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.