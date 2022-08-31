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Мальчик 30 раз сдал кровь и перенес операцию ради спасения жизни матери

Asia One: 10-летний Цао Сюаньи из Китая пожертвовал стволовые клетки костного мозга матери

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

10-летний Цао Сюаньи из провинции Аньхой на востоке Китая сдал кровь 30 раз и перенес операцию ради спасения жизни больной лейкемией матери. Об этом сообщает Asia One.

Первоначальный анализ крови показал, что из всех членов семьи Сюаньи является единственным донором, который может пожертвовать стволовые клетки для матери. Мальчик готовился к операции с марта 2022 года. За это время он 30 раз сдавал анализ крови, чтобы врачи проверили тканевую совместимость костного мозга донора и пациента. Цао Сонг, отец Сюаньи, рассказал, что за четыре дня до операции мальчику сделали семь уколов препарата для мобилизации стволовых клеток крови, который часто имеет серьезные негативные побочные эффекты.

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В день трансплантации, 29 августа, мальчику вкололи последнюю дозу препарата. «Я не чувствовал сильной боли, когда мне делали последний укол, потому что я был рад, что теперь могу спасти маму», — говорит Сюаньи.

Врач, проводивший операцию, сказал, что следующий этап лечения будет направлен на восстановление способности организма женщины производить клети крови.

Ранее сообщалось, что в Китае женщина по фамилии Чжан умерла сразу после свадьбы и стала донором органов для трех человек. По словам родственников, Чжан хотела стать донором органов, если с ней что-нибудь случится.

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Алиса Удовик
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