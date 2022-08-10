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Женщина умерла сразу после свадьбы и спасла жизни трех человек

Asia One: китаянка по фамилии Чжан умерла после свадьбы и пожертвовала органы трем людям

Фото: unsplash

В китайской провинции Шэньси женщина по фамилии Чжан умерла сразу после свадьбы и стала донором органов для трех человек. Об этом сообщает Asia One.

Чжан перенесла внутримозговое кровоизлияние и скончалась в больнице. Семья была потрясена смертью женщины, однако приняла решение пожертвовать ее органы. По словам родственников, Чжан хотела стать донором органов, если с ней что-нибудь случится.

Овдовевший муж и родители китаянки подписали необходимые документы для проведения трансплантаций. Врачи, медсестры и волонтеры, которые присутствовали в больнице в этот момент, были тронуты великодушием семьи Чжан. Команда из шести врачей успешно извлекла органы, которые помогли спасти жизни трех человек.

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В соцсетях множество людей поблагодарили женщину и ее семью. «Донорство органов — это способ продолжать жить после смерти», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина упала ночью с кровати и спустя два дня умерла в больнице. Семья погибшей согласилась, чтобы Симпсон стала донором для пациентов, нуждающихся в органах.

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Алиса Удовик
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