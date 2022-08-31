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В США оценили маневренность китайского истребителя J-20

Military Watch: китайский истребитель J-20 превосходит F-35 по тяговооруженности

Фото: Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые публично продемонстрировали маневренность истребителя пятого поколения J-20. Китайский самолет превзошел американский F-35 Lightning II по тяговооруженности (отношение развиваемой двигателями тяги к весу самолета), пишет американское издание Military Watch.

Возможности самолета показали на дне открытых дверей ВВС НОАК в Чанчуне в провинции Цзилинь. Издание пишет, что два J-20 продемонстрировали резкий набор высоты и виражи, на которые способны «немногие классы истребителей в мире».

Отмечается, что планеры истребителей пятого поколения, которые обуславливают низкую заметность самолетов, тяжелее планеров самолетов четвертого поколения. Это затрудняет достижение высокой маневренности. В американском истребителе F-22 Raptor маневренность обеспечивают два двигателя F119, а F-35 с одним двигателем стал наименее маневренным истребителем пятого поколения.

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«В то время как производительность J-20 в Чанчуне была совершенно беспрецедентной, и нет никаких сомнений в том, что он очень комфортно превзошел F-35 в этом отношении, многое остается неясным относительно его ограничений, особенно если он несет боевую нагрузку», — пишет Military Watch.

В мае издание 19FortyFive сообщило, что в результате хакерской атаки Китай для истребителя J-20 украл у США ряд технологий F-35.

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Даниил Иринин
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