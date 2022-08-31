Названы приводящие к выгоранию факторы

Психолог Квитко заявила, что нежелание отдыхать от работы приводит к выгоранию

Подавление эмоций, нарушение личных границ и стремление к контролю приводят к выгоранию. Об этом заявила психолог Светлана Квитко. По ее словам, люди в погоне за эффективностью не отдыхают и тем самым лишают себя сил. В крайнем случае это может привести к депрессии, подчеркнула специалист в разговоре с «Лентой.ру».

В последние годы у россиян усложнилось отношение к отпуску, сообщила Квитко. Люди стали воспринимать отдых как потерю времени. Однако невозможность расслабиться и побыть неэффективным приводит к психологическим осложнениям, указала специалист.

«Ко мне часто приходят клиенты с вопросом "Как стать более эффективным? Ведь я уже почти три года работаю без отпуска, а желаемого результата все нет". Мне очень нравится метафора, в которой человека сравнивают с сосудом, так вот представьте себе, если ваш "сосуд" наполнен, можно с легкостью двигаться дальше. Напротив, из пустого сосуда ничего не льется. Долгое нахождение в режиме работы и занятости нон-стоп приводит не только к временному снижению эффективности, но и может приводить к выгоранию и депрессии», — сообщила психолог.

Специалист указала на факторы, которые могут вести к выгоранию. В первую очередь к психологическим осложнениям приводит перекос в одну сторону, то есть когда человек отдает все свои силы одной сфере своей жизни — например, работе. Также к выгоранию ведет запрет на эмоции. «Действительно, этика делового общения не подразумевает страстей. Постоянное сдерживание себя способствует нервному напряжению, после которого неминуема разрядка. Вопрос: какой она будет?» — задалась вопросом эксперт.

Добровольное согласие на нарушение границ также ведет к выгоранию, предупредила психолог. «Речь о людях, которые остаются в отпуске на связи, отвечают на звонки и почту, например. Попавшим в такую "ловушку" напомню, что слово "отпуск" однокоренное со словом "отпускаю". Учитесь отпускать свои задачи и работать в отпуске только над своим ресурсным состоянием. Ведь даже врачи скорой помощи, которые спасают жизни людей, периодически уходят в отпуск», — подчеркнула Квитко.

Стремление все контролировать тоже относится к факторам, ведущим к выгоранию, указала психолог. «Сюда же можно добавить нежелание или неумение делегировать. Попробуйте погрузиться на более глубокий уровень своих мыслей и ответить себе на вопрос: что на самом деле стоит за убеждением "никто, кроме меня, так не сделает"?» — посоветовала специалист.

Последним в числе факторов, ведущих к выгоранию, психолог назвала переизбыток информации. «Ее действительно много, таковы реалии. Старайтесь не перегружать себя, определите свои допустимые комфортные объемы», — резюмировала Квитко.

В заключение психолог посоветовала пресекать желание сделать все идеально. Перфекционизм также ведет в выгоранию, отметила она. Квитко порекомендовала хвалить себя за любую проделанную работу.

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