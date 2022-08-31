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Блогерша показала простой способ визуально увеличить грудь за считанные секунды

Блогерша Миша Граймс: для увеличения груди нужно подвернуть нижнюю часть бюстгальтера

Кадр: @mishagrimes1 / TikTok

Блогерша Миша Граймс из США показала простой способ визуально увеличить грудь за считанные секунды. Соответствующим видеороликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В начале видео пользовательница сети с никнеймом mishagrimes1, чей блог насчитывает более 200 тысяч подписчиков, подворачивает нижнюю часть своего спортивного бюстгальтера. «Почти у всех спортивных лифов есть широкий пояс под грудью. Его нужно всего лишь завернуть внутрь. Видите, моя грудь уже начинает немного выпирать», — сказала девушка в кадре.

После того, как Граймс выполнила данное действие, она переместила нижнюю часть своей груди вверх и уложила ее в чашечки. «Я только что увеличила себе бюст», — похвасталась блогерша.

Подписчики оценили лайфак Граймс и выразили свою благодарность в комментариях под постом. «Это волшебство, мне нужно это попробовать!», «У меня на самом деле отвисла челюсть после такого», — высказывались они.

В то же время один из пользователей отметил, что упомянутый метод нужно применять при надевании не только спортивного бюстгальтера, но и обычного.

В июле звезда американского реалити-шоу «Остров любви» Молли Сэлмон раскрыла простой способ визуально увеличить грудь без помощи специального нижнего белья и хирургических вмешательств. Так, знаменитость заявила, что использует средства для контуринга лица и бронзер, нанося их на зону декольте таким образом, чтобы за счет контраста света и тени создать необходимую иллюзию.

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Мария Винар
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