Телезвезда раскрыла простой способ визуально увеличить грудь

Телезвезда Молли Сэлмон визуально увеличивает грудь с помощью бронзера

Звезда американского реалити-шоу «Остров любви» Молли Сэлмон раскрыла простой способ визуально увеличить грудь без помощи специального нижнего белья и хирургических вмешательств. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте другого участника проекта, Самуэля Агбиджи.

Телезвезда призналась, что является обладательницей груди первого размера. При этом она отметила, что не собирается прибегать к пластике или носить бюстгальтеры с эффектом пуш-ап. По словам девушки, вместо этого она применяет лайфхак, который позволяет скорректировать формы.

Так, знаменитость заявила, что использует средства для контуринга лица и бронзер, нанося их на зону декольте таким образом, чтобы за счет контраста света и тени создать необходимую иллюзию. На размещенных кадрах заметно, что указанные косметические средства помогают визуально добавить объем бюсту.

Упомянутый ролик набрал более 820 тысяч просмотров. Пользователи сети высказали свое мнение о лайфхаке в комментариях. «Мне срочно нужно попробовать это», «Я делаю так уже год! Отличный способ», «Это было популярно еще в 2014 году», «А я использую для этого автозагар», — писали юзеры.

В марте блогерша показала простой способ визуально увеличить размер груди без специального нижнего белья и удивила подписчиков. Для этого девушка продела шнурок под передними бретелями бюстгальтера, туго затянула, а затем переместила получившийся узел за голову. В результате чашки бра расположились ближе друг к другу, что позволило приподнять грудь.