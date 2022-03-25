Блогерша показала простой способ визуально увеличить грудь с помощью шнурка

TikTok-блогерша показала способ увеличить грудь без бюстгальтера с эффектом пуш-ап

TikTok-блогерша показала простой способ визуально увеличить размер груди без специального нижнего белья и удивила подписчиков. На ее публикацию на платформе обратили внимание в The Sun.

Пользовательница соцсети с никнеймом americanthreads объяснила, что достичь необходимого результата ей помогает обычный шнурок. На кадрах размещенного ролика девушка продемонстрировала, как продевает его под передними бретелями бюстгальтера, туго затягивает, а затем перемещает получившийся узел за голову. По словам героини материала, такой метод позволит разместить чашки бра ближе друг к другу и дополнительно приподнять грудь.

«Нет бюстгальтера с эффектом пуш-ап? Не проблема! Отправь видео лучшей подруге, которая обязана это знать», — подписала автор свой пост. Подписчики поблагодарили americanthreads за предложенный лайфхак в комментариях. «Это изменит мою жизнь!», «Спасибо, мне срочно нужно это испробовать», «Это лучшее, что я видела в TikTok», — высказались они.

Ранее в марте еще одна тиктокерша показала простой способ, благодаря которому можно визуально увеличить размер груди без пластической операции. На размещенных в сети кадрах Анаис Козарис объяснила, что для того, чтобы сделать грудь больше, она использует бельевые чашки телесного цвета. Демонстрируя лайфхак, блогерша надела бежевые брюки и белое боди с открытой спиной и глубоким декольте. Она также взяла чашки и установила их под одеждой.