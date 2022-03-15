Девушка показала способ увеличить грудь без операции и порадовала подписчиц

Блогерша объяснила, что для визуального увеличения груди она использует бельевые чашки

Девушка показала простой способ, благодаря которому можно визуально увеличить размер груди без пластической операции, и порадовала подписчиц. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Star.

На размещенных в сети кадрах Анаис Козарис (Anais Kozaris) объяснила, что для того, чтобы сделать грудь больше, она использует бельевые чашки телесного цвета. Демонстрируя лайфхак, блогерша надела бежевые брюки и белое боди с открытой спиной и глубоким декольте. Она также взяла чашки и установила их под одеждой. На опубликованной записи видно, что ее грудь приподнялась и стала визуально больше.

Видео стало вирусным и набрало более 18 миллионов просмотров. Пользователи сети поблагодарили Козарис за лайфхак. «Спасибо огромное! Буду пробовать», «Я очень ценю твою честность», «Где купить такие чашки?», «Выглядит сногсшибательно», «Я не верю своим глазам, это потрясающе», — восхищались они.

В июне 2021 года официантка раскрыла способ увеличить грудь ради чаевых без операции. Сотрудница заведения Hooters Кирстен (Kirsten) показала, как она готовится к рабочей смене. В первую очередь, девушка надевает бюстгальтер с пуш-ап эффектом, который увеличивает ее грудь на два размера. После этого она дополнительно подкладывает в чашки силиконовые вставки, чтобы форма груди казалась более естественной.