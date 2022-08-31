Известная журналистка погибла в Ереване

Бывшая гендиректор фонда Internews Манана Асламазян погибла в Ереване в результате ДТП

Бывшая гендиректор фонда Internews Манана Асламазян погибла в результате ДТП, ее сбил автомобиль. Об этом журналистка Виктория Мучник в среду, 31 августа, сообщила в своем профиле в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Большое горе. В Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина», — написала Мучник, отметив, что экс-гендиректор Internews была «мамой российской журналистики». Другие подробности не приводятся.

Журналистке было 70 лет.

Асламазян руководила Internews («Образованные медиа»).

