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Россиянин отправился в горы Сочи в одиночку и пропал

Спасатели в Сочи третий день ищут пропавшего в горах туриста

Фото: Anastasia Popova / Unsplash

В Сочи спасатели третий день ищут туриста, пропавшего в районе хребта Ац. Об этом сообщается на официальной странице Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России во «ВКонтакте».

По данным ведомства, россиянин отправился в горы в одиночку и заблудился. В спасательный отряд через службу «112» поступила информация, что мужчина не может самостоятельно выбраться из горно-лесной местности. Также известно, что путешественник выдвинулся из села Ореховка в сторону хребта Иегош.

К предполагаемому местонахождению россиянина вышли спасатели, а также вылетел один вертолет МЧС. «Полуторачасовой поиск также не принес результатов. Визуальный осмотр с воздуха осложняется наличием очень густой растительности. Поиск продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее в августе на Эльбрусе спасли туристку, провалившуюся в снежную трещину на глубину около трех метров. Девушка была в составе незарегистрированной группе из двух человек. От медицинской помощи россиянка отказалась.

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Мария Гейн
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