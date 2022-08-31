СМИ Rambler&Co стали генеральными информационными партнерами ВЭФ-2022

Выездные редакции «Ленты.ру», «Газеты.Ru», «Секрета фирмы» будут оперативно освещать ВЭФ

С 5 по 8 сентября 2022 года во Владивостоке пройдет VII Восточный экономический форум, на котором обсудят развитие экономики, здравоохранения и креативных индустрий России. Главная тема — «На пути к многополярному миру». Медиа Rambler&Co стали генеральными информационными партнёрами события. На федеральных изданиях «Лента.ру», «Газета.ru», «Секрет фирмы» появятся разделы с актуальной информацией, трансляцией результатов и главных выводов сессий.

Представители редакций трех медиа будут работать на специальном брендированном стенде на территории форума и оперативно освещать его деятельность.

ВЭФ-2022 пройдёт на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и соберёт свыше 330 спикеров и модераторов на более чем 90 деловых мероприятиях. На площадке Форума состоится сессия международного дискуссионного клуба «Валдай».

В деловой программе примут участие дружественные страны и проведут ряд диалогов: «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – Монголия», «Россия – АСЕАН». В рамках Форума пройдет заседание Делового Совета по развитию Дальнего Востока РФ и северо-восточных провинций КНР и конференция по инвестициям и торговле в Арктике.

