Парень поговорил с пьяным дядей и узнал неожиданный факт о матери

Парень, которому мать запрещала делать тату, узнал от дяди о татуировке у нее на голове

Пользователь Reddit с ником NoTattoos4Me поделился историей о том, как узнал от пьяного дяди один неожиданный факт о своей матери. Родственник рассказал, что у женщины на голове есть татуировка с его именем. Эта новость вывела из себя отца парня, который не знал, что на голове супруги красуется имя его брата.

Пользователь рассказал, что пьяный дядя явился к нему домой ночью, когда родители отсутствовали. Парень пригласил его войти, после чего дядя предложил составить ему кампанию. У родственников завязалась беседа, во время которой дядя напомнил, что раньше встречался с мамой парня, прежде чем его отец «украл» ее у него. «Я вроде как знал эту историю, но впервые узнал, что у моего дяди на голове вытатуировано имя моей мамы», — признается пользователь.

Однако это была не единственная новость. «Затем дядя заявил, что у моей мамы есть татуировка с его именем на том же месте на голове», — рассказал автор поста. Они с дядей проговорили около часа, пока родственник не ушел. Когда родители парня наконец вернулись домой, он не теряя времени сказал матери, что узнал от пьяного дяди о том, что у нее есть татуировка. По словам юзера, он хотел увидеть ее реакцию, поскольку мать долгое время запрещала ему делать татуировку, называя это грехом.

«Я и не подозревал, что мой отец, который разделял мнение матери о татуировках, понятия не имел, что у нее есть татуировка», — поделился пользователь. Узнав об этом, мужчина покачал головой и спросил, насколько татуировка большая. После этого парень почувствовал, что между родителями возникла напряженность. По его словам, родители проспорили всю ночь.

«Отец обвинил мать в том, что она была безответственной, когда много лет назад встречалась с его братом. Мать в ответ сказала, что отцу нужно перестать притворяться хорошим парнем и что они оба знают, что в те годы он был таким же, как и его брат», — рассказал парень. В итоге его родители поругались: на следующий день они вели себя отстраненно и не разговаривали друг с другом.

Некоторых пользователей рассмешила эта история. «Не выходите замуж за брата человека, чье имя вы набили на голове. Я умираю от того, насколько все это нелепо», — написал один юзер. Другие отметили, что делать татуировку с чьим бы то ни было именем — это опрометчивое решение. Еще один комментатор предложил современную альтернативу татуировке с именем. «Вместо этого сделайте татуировку с QR-кодом, который указывает на веб-сайт с именем/фотографией человека», — поиронизировал он.

Ранее другой пользователь рассказал, как выучил язык жестов и узнал неприятный факт о матери. Парень узнал, что она обсуждает при нем свою интимную жизнь.