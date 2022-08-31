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Google не пустила в магазин приложений соцсеть Дональда Трампа

Google не допустила соцсеть Трампа в магазин приложений Google Play из-за плохой модерации

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американская корпорация Google не допустила социальную сеть бывшего президента США Дональда Трампа Trump Truth Social в магазин приложений Google Play. Как сообщил CNBC, причиной стала плохая модерации на площадке.

Google заявила, что в приложении отсутствуют эффективные системы модерации пользовательского контента, что нарушает условия предоставления услуг магазина.

«19 августа мы уведомили Truth Social о нескольких нарушениях стандартных политик при отправке их текущего приложения. Мы повторили, что наличие эффективных систем модерации пользовательского контента является обязательным условием для запуска любого приложения в Google Play», — сообщили CNBC в Google.

По данным Axios, опасения Google связаны с публикацией такого контента, как физические угрозы и призывы к насилию. Издание отмечает, что Truth Social признала наличие проблем, на которые указала корпорация, и сообщила, что будет работать над их решением.

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В декабре 2021 года Trump Truth Social привлекла инвестиции на развитие проекта в размере одного миллиарда долларов. Трамп анонсировал запуск собственной соцсети осенью 2021 года. Сообщалось, что она разработана для борьбы с тиранией «больших технологий». Создатели соцсети планируют, что она станет «соперником либеральных СМИ».

В марте 2021 года Трамп решил создать собственную соцсеть, которая «изменит правила игры» и обещал привлечь в нее миллионы пользователей. Это произошло после того, как аккаунты Трампа в крупнейших соцсетях заблокировали после штурма его сторонниками здания Капитолия 6 января 2021 года. Таким образом они выразили протест против итогов выборов президента США, согласно которым лидером Соединенных Штатов был избран демократ Джо Байден.

9 января 2021 года Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также бывшему президенту запретили выкладывать видео на YouTube. Кроме того, страницы Трампа на неопределенный срок заблокировали Facebook и Instagram.

В мае 2021 года бывший президент США назвал позором для США сохранение блокировки его аккаунтов в соцсетях.

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Денис Савосин
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