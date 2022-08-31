Названы худшие акции в мире

Bloomberg: польские акции показали худшую динамику в мире

После августовской распродажи польские акции показали наихудшую в мире динамику в этом году. Среди причин падения Bloomberg называет уязвимость рынка к энергетическому кризису в Европе.

Ожидается, что по итогам августа польский фондовый индекс WIG 20, куда входит 20 крупнейших по капитализации компаний, потеряет 11 процентов. Это максимальное падение среди 92 основных мировых индикаторов. В целом польский рынок сейчас показывает худшие результаты со времен кризиса 2008-го.

Распродажу подстегнуло и падение акций крупнейшей в стране электроэнергетической компании PGE, за август ценные бумаги рухнули почти на треть. Дефицит и растущие цены на уголь — основное топливо для производства электроэнергии в Польше — сокращают прибыль, поскольку производство электроэнергии в значительной степени связано с долгосрочными контрактами.

Причем восстановление рынка не начнется до тех пор, пока не станет ясно, как Европа будет проходить через энергетический кризис этой зимой. Как сказал управляющий фондом TFI Allianz Polska Рафал Янчик, решающую роль в этом случае оказывает сокращение поставок газа из России. Эксперт добавил, что также инвесторов беспокоит соседство страны с Украиной и вмешательство Варшавы в работу госкомпаний.