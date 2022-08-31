Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы худшие акции в мире

Bloomberg: польские акции показали худшую динамику в мире

Фото: Austin Distel / Unsplash

После августовской распродажи польские акции показали наихудшую в мире динамику в этом году. Среди причин падения Bloomberg называет уязвимость рынка к энергетическому кризису в Европе.

Ожидается, что по итогам августа польский фондовый индекс WIG 20, куда входит 20 крупнейших по капитализации компаний, потеряет 11 процентов. Это максимальное падение среди 92 основных мировых индикаторов. В целом польский рынок сейчас показывает худшие результаты со времен кризиса 2008-го.

Распродажу подстегнуло и падение акций крупнейшей в стране электроэнергетической компании PGE, за август ценные бумаги рухнули почти на треть. Дефицит и растущие цены на уголь — основное топливо для производства электроэнергии в Польше — сокращают прибыль, поскольку производство электроэнергии в значительной степени связано с долгосрочными контрактами.

Причем восстановление рынка не начнется до тех пор, пока не станет ясно, как Европа будет проходить через энергетический кризис этой зимой. Как сказал управляющий фондом TFI Allianz Polska Рафал Янчик, решающую роль в этом случае оказывает сокращение поставок газа из России. Эксперт добавил, что также инвесторов беспокоит соседство страны с Украиной и вмешательство Варшавы в работу госкомпаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Евросоюз заморозит упрощенный визовый режим с Россией
ЦСКА обыграл «Торпедо» в Кубке России
Экс-премьер Армении предложил выйти стране из ОДКБ
Иностранные наемники приняли участие в попытке наступления ВСУ на Херсон
Семья трагически погибла в отпуске мечты после крушения самолета
Вор проник в католическую школу при помощи распятия и похитил деньги
Названы худшие акции в мире
Из России запретили вывозить лом драгметаллов
Мужчина изнасиловал женщину в московском парке
СКР попросил россиян помочь в розыске убийцы четырех человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.