Московские полицейские раскрыли совершенное 19 лет назад изнасилование

Полиция Москвы раскрыла совершенное 19 лет назад изнасилование, но один фигурант уже умер

Полиция Москвы раскрыла совершенное 19 лет назад изнасилование, но за это время один фигурант уже умер, а второй не ответит по закону из-за истечения срока давности. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, в марте 2003 года двое мужчин изнасиловали 23-летнюю женщину и ее 16-летнюю подругу в квартире на Абрамцевской улице. По горячим следам задержать преступников не удалось. Но спустя 19 лет преступление удалось раскрыть благодаря новым технологиям.

Следствие считает, что на тот момент преступникам было по 26 лет, они жили в том же районе, что и их жертвы. Один из фигурантов за это время скончался. Другой не может быть привлечен к уголовной ответственности по вменяемой статье Уголовного кодекса (УК) РФ из-за истечения срока давности.

Ранее сообщалось, что сотрудник Следственного комитета России попросил суд арестовать мужчину, обвиняемого в изнасиловании женщины в Москве. Предполагается, что в парке возле Флотской улицы в Москве фигурант совершил насилие над 33-летней женщиной, после чего скрылся.