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Следствие попросило суд арестовать обвиняемого в изнасиловании в Москве

Следователь попросил суд арестовать мужчину, обвиняемого в изнасиловании в Москве

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудник Следственного комитета России (СКР) попросил суд арестовать мужчину, обвиняемого в изнасиловании женщины в Москве. Соответствующее ходатайство поступило судье, сообщили «Ленте.ру» в СКР Москвы.

По данным ведомства, фигурант — 30-летний мужчина. Предполагается, что 27 августа в парке возле Флотской улицы в Москве он изнасиловал 33-летнюю женщину, после чего скрылся. Спустя некоторое время его поймали. Сейчас мужчина задержан, но следствие хочет, чтобы суд арестовал фигуранта.

Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об изнасиловании семилетней россиянки. Предварительно известно, что в Курильске сожительница 46-летнего россиянина обманом увела ребенка с детской площадки. Дома мужчина изнасиловал девочку и выбросил из окна второго этажа.

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Леонид Микуляк
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