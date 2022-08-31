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Бастрыкин взял на личный контроль дело об изнасиловании семилетней россиянки

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании семилетней девочки на Сахалине

Фото: СК РФ / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об изнасиловании похищенной семилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления СКР по Сахалинской области доложить о ходе расследования дела и проведенных следственных мероприятиях.

Ранее стало известно, что в Курильске сожительница 46-летнего россиянина обманом увела ребенка с детской площадки. Дома мужчина изнасиловал девочку и выбросил из окна второго этажа.

Девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы Южно-Сахалинска, а через сутки перевели в хирургическое отделение. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Мужчину и его сожительницу задержали. Известно, что в 1990-е годы его уже судили за изнасилование.

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Екатерина Власова
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