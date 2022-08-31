Бастрыкин взял на личный контроль дело об изнасиловании семилетней россиянки

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании семилетней девочки на Сахалине

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об изнасиловании похищенной семилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления СКР по Сахалинской области доложить о ходе расследования дела и проведенных следственных мероприятиях.

Ранее стало известно, что в Курильске сожительница 46-летнего россиянина обманом увела ребенка с детской площадки. Дома мужчина изнасиловал девочку и выбросил из окна второго этажа.

Девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы Южно-Сахалинска, а через сутки перевели в хирургическое отделение. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Мужчину и его сожительницу задержали. Известно, что в 1990-е годы его уже судили за изнасилование.