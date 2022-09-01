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Мошенники сообщили о ложном минировании банка от имени российской пенсионерки

Пенсионерка из Абакана разоблачила мошенников, а они от ее имени сообщили о лжеминировании

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

69-летняя пенсионерка Лидия Сергеевна из Абакана чуть не попала под уголовное преследование из-за телефонных мошенников, которые решили ей отомстить после неудачных попыток выманить у нее сбережения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Аферисты несколько раз звонили женщине, представляясь сотрудниками различных банков, однако она отвечала им по инструкции о том, как не дать себя обмануть, с которой ее ранее ознакомили полицейские. Лидия Сергеевна не поддалась на уловки мошенников, и тогда они, используя ее телефонный номер, позвонили в дежурную часть и от ее имени сообщили о том, что сейчас произойдет взрыв в банке. Туда прибыли саперы, но не нашли взрывного устройства.

Тогда правоохранители приехали к пенсионерке, для которой случай с лжеминированием оказался неожиданностью. Проверка установила, что злоумышленники звонили с подставного номера с территории Украины. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении неустановленных лиц.

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Любовь Ширижик
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