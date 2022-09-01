Пилоты крупнейшей авиакомпании Европы объявили забастовку
Профсоюз пилотов авиакомпании Lufthansa Vereinigung объявил однодневную забастовку, которая может затронуть 130 тысяч пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.
Так, забастовка пройдет 2 сентября и распространится примерно на 800 авиарейсов Lufthansa и Lufthansa Cargo в Германии. Почти все вылеты в Мюнхен и Франкфурт и обратно будут отменены.
«В связи с предстоящими выходными, окончанием праздников в Гессене, Рейнланд-Пфальце и Саарланде, Lufthansa прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить авиасообщение», — говорится в сообщении крупнейшего авиаконцерна Европы.
Отмечается, что профсоюз проведет забастовку из-за недовольства предложением о повышении заработных плат, которое озвучило пилотам руководство Lufthansa.
Ранее в июле в Италии отменили более 400 рейсов из-за забастовки сотрудников некоторых бюджетных авиакомпаний. В ней приняли участие пилоты и бортпроводники перевозчиков Ryanair, Malta Air, CrewLink, easyJet и Volotea. Протестующие требовали увеличить заработную плату и изменить условия труда.