Пилоты крупнейшей авиакомпании Европы объявили забастовку

Забастовка пилотов авиакомпании Lufthansa может затронуть 130 тысяч пассажиров

Профсоюз пилотов авиакомпании Lufthansa Vereinigung объявил однодневную забастовку, которая может затронуть 130 тысяч пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Так, забастовка пройдет 2 сентября и распространится примерно на 800 авиарейсов Lufthansa и Lufthansa Cargo в Германии. Почти все вылеты в Мюнхен и Франкфурт и обратно будут отменены.

«В связи с предстоящими выходными, окончанием праздников в Гессене, Рейнланд-Пфальце и Саарланде, Lufthansa прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить авиасообщение», — говорится в сообщении крупнейшего авиаконцерна Европы.

Отмечается, что профсоюз проведет забастовку из-за недовольства предложением о повышении заработных плат, которое озвучило пилотам руководство Lufthansa.

Ранее в июле в Италии отменили более 400 рейсов из-за забастовки сотрудников некоторых бюджетных авиакомпаний. В ней приняли участие пилоты и бортпроводники перевозчиков Ryanair, Malta Air, CrewLink, easyJet и Volotea. Протестующие требовали увеличить заработную плату и изменить условия труда.