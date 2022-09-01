Телеведущая Екатерина Андреева показала лицо без макияжа во время массажа

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала лицо без макияжа со словами «никаких вторых подбородков». Соответствующими кадрами она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость опубликовала в сторис серию видео, на которых она запечатлена во время сеанса массажа лица. Телеведущая одета в белый халат, а ее волосы собраны с помощью специальной повязки. При этом на кадрах видно, что на ее лице полностью отсутствует косметика.

«Ох уж эти японцы, чего они только не придумают для молодости и красоты. (...) и никаких вторых подбородков! Зачем они нам нужны?» — поделилась своими впечатлениями от процедуры Андреева.

В июле Андреева раскрыла секреты поддержания своей красоты и молодости. По словам журналистки, она очищает лицо специальными средствами два раза в день, чтобы избежать появления подкожных воспалений.