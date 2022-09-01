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В европейской стране зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

France 24: в Бельгии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Бельгии зафиксировали первый случай смерти человека, заразившегося оспой обезьян. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на еженедельный доклад бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano.

«На сегодняшний день зарегистрирован один случай смерти человека [заразившегося оспой обезьян], притом что у него были сопутствующие заболевания», — указано в докладе.

Всего, по данным института, на конец августа в Бельгии насчитывается 706 подтвержденных случаев этого заболевания. 32 пациента с наиболее сложной формой течения болезни были госпитализированы.

Первый в Европе случай смерти человека от оспы обезьян зафиксировали в конце июля в Испании. Окончательные причины смерти человека еще предстоит выяснить. Предварительно, она была вызвана энцефалитом, связанным с оспой.

В конце августа стало известно, что первую смерть от оспы обезьян зарегистрировали в США. Скончавшимся оказался пожилой житель столичного округа Харрис. Уточняется, что у мужчины был ослаблен иммунитет.

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Марина Совина
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