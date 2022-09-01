Психолог дал рекомендации для продолжения сексуальной жизни после 60

Сексолог Александр Вронский: заниматься сексом после 60 помогут спорт, терапия и диета

Заниматься сексом после 60 лет мужчинам помогут спорт, терапия и диета, рассказал психолог, сексолог Александр Вронский. Рекомендации для продолжения сексуальной жизни он дал пожилым читательницам сайта «Доктор Питер», обеспокоенным интимными проблемами своих супругов.

Он объяснил, что после 60 лет выработка полового гормона тестостерона у мужчин снижается вдвое. Кроме того, указал Вронский, 70 процентов мужчин после 60 сталкиваются с аденомой простаты. «Трудности начинаются с осознания того, что желание остается, а возможности меняются. Возбудимость снижается, эрекция и семяизвержение становятся вялыми, половой акт превращается в затяжной процесс», — описал специалист «мужской климакс».

Вронский посоветовал обратиться к семейному психологу, сексологу, а также пройти полное медицинское обследование, чтобы выявить возможные сосудистые нарушения. Эти нарушения, по его словам, могут быть спровоцированы сахарным диабетом, гиперхолестеринемией, ожирением.

Для продолжения интимной жизни он также порекомендовал сменить диету, добавив в нее пищу, способствующую очищению и укреплению организма: овощи, фрукты, зелень, орехи, морепродукты. «Пейте больше воды, зеленого чая и свежих соков, уменьшите количество соли в пище, сократите потребление жирных и калорийных блюд, яиц, сливок, колбас», — сказал Вронский.

Также, продолжил он, полезны регулярные умеренные физические нагрузки с контролем сердцебиения и давления. С таблетками для стимуляции эрекции Вронский порекомендовал соблюдать осторожность и применять их можно только по назначению врача. «Главное — не терять веру, чувствовать поддержку и не бояться обращаться за помощью к специалистам. Тогда удовольствие от интимной близости будет не только поддерживать ваше здоровье, но и укрепит, кратно улучшит ваши взаимоотношения в семье», — заключил он.

Ранее ученые из Технологического университета Суинберна (Австралия) поделились результатами своего исследования о том, как сексуальная привлекательность мужчин связана с их работой по дому. Специалисты обнаружили, что не отлынивающие от быта мужчины возбуждают женщин больше.