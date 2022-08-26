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Сексуальная привлекательность мужчин оказалась связана с их работой по дому

The Conversation: не отлынивающие от быта мужчины возбуждают женщин больше

Фото: Shutterstock

Не отлынивающие от быта мужчины возбуждают женщин больше, пришли к выводу ученые из Технологического университета Суинберна (Австралия). Результатами своего исследования о том, как сексуальная привлекательность мужчин связана с их работой по дому, они поделились с изданием The Conversation.

Ученые опросили находящихся в гетеросексуальных отношениях женщин об их интимной жизни. Вопросы касались и непосредственной работы по дому, и досуга, и так называемого ментального груза — необходимости организовывать быт, покупки, семейные мероприятия, бюджет.

Оказалось, что в парах, где домашние обязанности были разделены поровну, женщины были более удовлетворены отношениями и охотно демонстрировали страсть по отношению к партнеру. Некоторые из них заявляли, что честное распределение физического и ментального домашнего труда заставляет «летать сексуальные искры».

Кроме того, исследователи обнаружили, что чем дольше длились отношения у респонденток, тем более нечестным становилось распределение домашнего труда, что отрицательно сказывалось на сексуальном желании.

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Александра Лисица
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