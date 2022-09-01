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Умер актер сериала «ФБР» Уильям Рейнольдс

В возрасте 90 лет умер актер сериала «ФБР» Уильям Рейнольдс
Уильям Рейнольдс , Джеймс Гарнер

Уильям Рейнольдс , Джеймс Гарнер. Фото: ABC Photo Archives / Disney General Entertainment Content / Getty Images

Умер американский актер Уильям Рейнольдс. Об этом сообщает Deadline.

Рейнольдс скончался 24 августа в результате осложнений после пневмонии. Ему было 90 лет. Уточняется, что болезнь не была связана с коронавирусом.

Рейнольдс родился в 1931 году в Лос-Анджелесе. Он снялся в таких проектах, как «Культ кобры», «Лис пустыни», «Сестра Кэрри», «Всегда есть завтра», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Дорогой эгоист», «Маверик». Особую известность получил благодаря роли специального агента Тома Колби в сериале «ФБР». После актерской карьеры Рейнольдс начал заниматься бизнесом.

Ранее стало известно о смерти актера из «Друзей» Ричарда Роата.

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Дениза Мацаева
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