В возрасте 89 лет умер актер из «Друзей» Ричард Роат

Ушел из жизни американский актер Ричард Роат. Об этом сообщает Deadline.

Артист скончался 5 августа на 90-м году жизни в Калифорнии. Причина смерти не уточняется.

Роат родился в 1933 году в Коннектикуте. Свой актерский путь он начинал с эпизодических ролей в сериалах. Его первым крупным проектом стало шоу «Доктор», в котором Ричард сыграл врача Джерри Чендлера. Среди других его работ — «Друзья», «Альф», «ФБР», «Блюз Хилл-стрит», «Династия», «Мелроуз Плейс», «Беглец», «Бегство Логана», «Саймон и Саймон», «Коломбо», «Даллас», «Остров фантазий», «Время не ждет», «Полицейская история», «Третья планета от Солнца» и другие. Всего актер снялся в более чем 130 фильмах и сериалах, а также сыграл в нескольких постановках на Бродвее.

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